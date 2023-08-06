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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء فقط .. اكتشاف دواء يعالج مرض خطير

النساء
النساء

عادة ما تصاب السيدات بعد الولادة مباشرة بما يسمي اكتئاب ما بعد الولادة وهو اضطراب المزاج الذي يسبب شعورًا متواصلًا بالحزن، وفقدان السعادة والاهتمام بالأمور المعتادة ونقص التركيز، وتصاب  به الكثير من الأمهات في الأيام الأولى بعد الولادة حوالي 2- 3 أيام من الولادة، ويكون مؤقتًا لدى الكثير من النساء،ويؤثر المرض على المشاعر والتفكير والتصرفات؛ مما يسبب الكثير من المشكلات العاطفية والجسدية والتي بدورها تؤثر على أداء الأنشطة اليومية، وقد يسبب الشعور باليأس من الحياة والتفكير في الانتحار وربما الإقدام عليه في الحالات المتقدمة..

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لكن أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية  بشري سارة للسيدات وهو اعتماد العلاج الذي سيباع تحت العلامة التجارية “Zurzuvae”، و تمت الموافقة عليه ويمكن تناول حبة مرة واحدة يومياً على مدار 14 يوماً لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة .


وحسب ما نشرته شبكة  CNN  الأمريكية  فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية  قد وافقت على دواء "zuranolone" لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، ما يجعلها أول حبة فموية معتمدة في الولايات المتحدة خصيصاً لهذا المرض، الذي يصيب حوالي نصف مليون سيدة كل عام في البلاد

ويُعد اكتئاب ما بعد الولادة مرضاً خطيراً تعاني منه حوالي 10 إلى 15% من النساء اللائي يلدن في الولايات المتحدة وأحياناً تبدأ المعاناة أثناء الحمل.

ولأن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يؤذي العلاقة بين الأم والرضيع، فمن الممكن أن تترتب عليه عواقب تخص النمو البدني والعاطفي للطفل، بحسب ما ذكره الدكتور تيفاني آر فارشيوني، مدير قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في حديثه للشبكة الأمريكية.

واضاف ان الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خياراً مفيداً للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر الحادة، والتي قد تهدد حياتهن في بعض الأحيان".

وأضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيراً إلى ملصق الدواء، مشيرة إلى أنه يمكن أن يؤثر على قدرة الشخص على القيادة وأداء الأنشطة الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة. قد لا يتمكن المرضى أيضاً من تقييم درجة ضعفهم. لتقليل مخاطر الضرر، تقول الوكالة إنه يجب على المرضى عدم القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة لمدة 12 ساعة على الأقل بعد تناول الدواء.

اكتئاب اكتئاب ما بعد الولادة المزاج الرضيع الرضاعة الطبيعية

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