تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

يترقب طلاب الدبلومات تنسيق الدبلومات الفنية 2025، وموعد إعلان وزارة التعليم العالي لمواعيد وشروط التنسيق الخاصة بالقبول في الجامعات والمعاهد.

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ضوابط خاصة بكل نظام دراسي سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبارات قدرات لبعض الكليات، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي التي تؤثر بشكل مباشر في فرص القبول.

الفئات المسموح لها بالتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وفقًا للقرار الوزاري رقم 1177 لسنة 2025، حددت وزارة التعليم العالي الفئات التي يمكنها التقديم من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني، وتشمل:

خريجو الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات في التخصصات التجاري، الصناعي، الصناعي شعبة ترميم آثار، الزراعي، الموسيقي، ومدارس مساعدي الخدمات الصحية.

خريجو المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حاصلون على الثانوية العامة + سنتين دراسة).

خريجو المدارس الفنية بنظام الخمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية.

المجاميع المطلوبة للقبول في الجامعات والمعاهد

حددت الوزارة الحدود الدنيا للقبول لكل نظام دراسي كالتالي:

نظام الثلاث سنوات: 70% فأكثر من المجموع الكلي للالتحاق بأغلب الكليات والمعاهد

نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية فوق المتوسطة: 75% فأكثر

نص القرار على استثناء الخمسين الأوائل على مستوى الجمهورية في كل شهادة فنية من نظامي 3 و5 سنوات من شرط التوزيع الجغرافي، ما يمنحهم مرونة أكبر في اختيار أماكن الدراسة

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

شهدت نتيجة الدبلومات الفنية 2025 تراجعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنةً بالعام الماضي، حيث انخفضت النسبة الإجمالية إلى 79% بعدما سجلت 82% في العام السابق، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في مؤشرات التحصيل الدراسي لهذا العام.



وفي تفاصيل النتائج، سجل دبلوم الصناعي نظام 5 سنوات انخفاضًا من 76.17% العام الماضي إلى 75% هذا العام، فيما تراجعت نسبة النجاح في دبلوم التجاري نظام 3 سنوات من 80.85% إلى 79.5%.



كما شهد دبلوم الزراعي نظام 5 سنوات تراجعًا من 70% إلى 68.5%، في حين سجل دبلوم الفندقي نظام 3 سنوات انخفاضًا من 82% إلى 80%.

انعكاس نسب النجاح على تنسيق الكليات والمعاهد 2025

هذا التراجع في نسب النجاح من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2025، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول بنسب تتراوح بين 1% و2% مقارنةً بتنسيق العام الماضي، وهو ما يمنح الطلاب فرصة أكبر للالتحاق بالكليات والمعاهد التي كانت تنافسية في السنوات السابقة.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم صناعي 5 سنوات

وفق التوقعات، سيشهد الحد الأدنى لتنسيق القبول بكليات دبلوم الصناعي نظام 5 سنوات انخفاضًا ليصل إلى 75% بدلًا من 76.17% التي كانت معتمدة في العام المنصرم، ما قد يتيح خيارات أوسع للطلاب في اختيار الكليات العملية والهندسية.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم تجاري 3 سنوات

بالنسبة لطلاب دبلوم التجاري نظام 3 سنوات، فمن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للتنسيق إلى 79.5% مقارنةً بـ 80.85% العام الماضي، وهو ما قد يفتح المجال أمام عدد أكبر من الطلاب لدخول كليات التجارة والمعاهد التجارية العليا.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم زراعي 5 سنوات

في قطاع التعليم الزراعي، تشير المؤشرات إلى انخفاض الحد الأدنى لتنسيق دبلوم الزراعي نظام 5 سنوات ليصل إلى 68.5% بدلًا من 70% العام الماضي، وهو ما قد يسهل التحاق الطلاب بالكليات والمعاهد الزراعية المختلفة.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم فندقي 3 سنوات

أما في التخصص الفندقي، فمن المنتظر أن يتراجع الحد الأدنى لتنسيق دبلوم الفندقي نظام 3 سنوات إلى 80% مقارنةً بـ 82% العام الماضي، الأمر الذي قد يوسع فرص الالتحاق بالكليات والمعاهد الفندقية والسياحية.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

أتاحت وزارة التعليم العالي مجموعة من الكليات لطلاب الدبلومات الفنية، تشمل:

كليات التجارة

كليات التربية (شعب التعليم الفني)

كليات التربية النوعية

كليات الزراعة

كليات السياحة والفنادق

كليات الخدمة الاجتماعية

كليات الهندسة

كليات الفنون التطبيقية

كليات الآثار

كليات الفنون الجميلة

كليات التكنولوجيا والتعليم

برامج خاصة لطلاب السياحة والفنادق

توجد برامج خاصة لطلاب السياحة والفنادق بنظام الثلاث سنوات، أبرزها التعليم التبادلي وتشغيل المطاعم، وتطبق هذه البرامج في جامعات مثل حلوان، الإسكندرية، الفيوم، السادات، بالإضافة إلى المعاهد المتوسطة والعليا المتخصصة في السياحة والفنادق.

الاختبارات المطلوبة لبعض التخصصات

اشترطت الوزارة اجتياز اختبارات قدرات في بعض الكليات قبل القبول بها، ومنها:

الفنون التطبيقية

الفنون الجميلة (أقسام العمارة أو الديكور)

التربية النوعية

كما قد تطلب بعض الكليات الأخرى اختبارات قدرات وفق لوائحها الداخلية

التوزيع الجغرافي ودوره في عملية القبول

يظل التوزيع الجغرافي أحد الضوابط الأساسية عند تسجيل رغبات الطلاب، حيث يلتزم الطالب باختيار الكليات والمعاهد القريبة من محل إقامته، مع استثناء أوائل الشهادات الفنية على مستوى الجمهورية.

ويعتمد الحد الأدنى للقبول على ترتيب الطالب في المجموع، وأولوية الرغبات، والطاقة الاستيعابية لكل كلية أو معهد.

مؤشرات تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات

كشفت مؤشرات تنسيق هذا العام عن أرقام تقارب إلى حد كبير ما تم تسجيله في تنسيق 2024، وذلك وفقًا لآراء خبراء التعليم العالي الذين أكدوا أن تشابه نسب النجاح وأعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة جعل الفروق بين العامين طفيفة للغاية.

وتشير التوقعات إلى أن تجارة قد تستقر عند 94% لنظام الخمس سنوات و93.8% لنظام الثلاث سنوات، بينما الهندسة تصل إلى 97.3%، والمعهد الفني الصحي يسجل 97.5% لنظام الثلاث سنوات، مع احتمالات أن تنخفض النسبة قليلًا في بعض التخصصات إلى حدود 95%.

فرص أكبر لطلاب الخمس سنوات

المعاهد والكليات الخاصة، بحسب التوقعات، ستفتح أبوابها بشكل أوسع لطلاب نظام الخمس سنوات، خاصة في تخصصات العلوم الإدارية بحد أدنى 69.7%، والهندسة بنسبة قد تصل إلى 97.2%، فيما يُتوقع أن تسجل كليات التربية 91%، وتجارة 94%، مما يمنح هذه الفئة فرصًا تنافسية مميزة مقارنة بطلاب نظام الثلاث سنوات.

معهد فني صحي يتصدر القبول لطلاب الثلاث سنوات

تصدرت المعاهد الفنية الصحية قائمة الرغبات الأعلى طلبًا لطلاب نظام الثلاث سنوات، حيث جاءت المؤشرات بالدرجات على النحو التالي:

معهد فني صحي طنطا: 98.96%

معهد فني صحي المنصورة: 98.62%

معهد فني صحي بنها: 98.45%

معهد فني صحي الزقازيق: 98.44%

معهد فني صحي الوادي الجديد: 98.28%

معهد فني صحي إمبابة: 98.27%

معهد تكنولوجي عالي بالعاشر من رمضان شعبة هندسة (بمصروفات): 98.42%

كلية التربية بكفر الشيخ: 98.10%

معهد فني صحي بني سويف: 98.10%

معهد فني صحي حلوان: 97.93%

معهد فني صحي جنوب الوادي: 98.01%

معهد فني صحي أسوان: 97.93%