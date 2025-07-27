قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيسى تال يعترف: وسام أبو علي أربكنا بهدفه في بورتو لكننا حسمنا الصفقة.. و«كولومبوس» يكشف الكواليس
معارضة رجل الأعمال على حبسه في اتهامه بالنصب على أفشة
أحيلت للتحقيق في الجامعة.. سعاد صالح تثير الجدل من جديد والمؤسسات الدينية ترد عليها
إسقاط جوي عاجل ومساعدات طارئة.. الإمارات تواصل دعم غزة بلا توقف
إسرائيل تهاجم السفينة «حنظلة» في المياه الدولية لمنع كسر حصار غزة
اليوم .. قرعة بطولة الدوري الجديد في مشروع الهدف
تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان .. اليوم
المرصد الأورومتوسطي: الإنزالات الجوية مُهينة ولا تعالج حالة التجويع
بيراميدز يحتفل بالفوز على «قاسم باشا» بحفل عشاء خاص في إسطنبول | شاهد
إعلامي يحسم مصير أحمد نبيل كوكا مع الأهلي
متحدث التعليم: تصحيح الامتحانات هذا العام تمت بأعلى قدر من الدقة | تفاصيل
سنلتقي مُجددًا.. كلمات وداع من «وسام أبوعلي» لجمهور الأهلي: جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. الهندسة 95.8% والتجارة 86.2%

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
حسام الفقي _نهلة الشربيني

تترقب آلاف الأسر المصرية مؤشرات  تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2025، التي تحدد مستقبل أبنائهم في التعليم العالي وسوق العمل. 

وتشير التوقعات الأولية إلى نسب قبول مرتفعة في بعض التخصصات الحيوية، حيث يُتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة إلى 95.8%، بينما تقترب كليات التجارة من 86.2%. هذه الأرقام تعكس التطور المستمر في التعليم الفني وأهميته المتزايدة في تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل المصري.


تنسيق الدبلومات الفنية 2025، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة  تنطلق المرحلة الاولي من تنسيق الدبلومات 2025، وبعد ذلك ينطلق تنسيق الدبلومات 2025 في منتصف بداية شهر سبتمبر بعد الانتهاء من المراحل الثلاث بتنسيق الجامعات.

الكليات والمعاهد المتاحة لنظامي 3 أو 5 سنوات

ويبحث طلاب الدبلومات الفنية 2025 عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال، خلال العام الدراسي، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.
 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

موقع صدى البلد تواصل مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الدبلومات 2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2024 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبة المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجل 95.8% وفني صحي قد يسجل 97 % لطلاب نظام الثلاث سنوات وتربية 90% وتجارة 86.2%.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وفي مفاجأة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات إدارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الأماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية 2024 اضغط هنا.

تنسيق الدبلومات الفنية التخصصات الحد الأدنى كليات التجارة الثانوية العامة تنسيق الدبلومات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. سريع ومباشر يظهر المجموع في الحال

ترشيحاتنا

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بن زايد: نعتزم استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور

أرشيفية

حماس تتخذ التدابير اللازمة لمنع عملية إسرائيلية-أميركية في غزة

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

لماذا يدفع ترامب نحو الحسم؟ لا للتهدئة مع حماس

بالصور

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط .. والبحث عن السكان تحت الأنقاض

انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط
انهيار منزل 3 طوابق بأسيوط

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد