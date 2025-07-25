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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة  تنطلق المرحلة الاولي من تنسيق الدبلومات 2025، وبعد ذلك ينطلق تنسيق الدبلومات 2025 في منتصف بداية شهر سبتمبر بعد الانتهاء من المراحل الثلاث بتنسيق الجامعات.


ويتساءل طلاب الدبلومات الفنية 2025 عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال، خلال العام الدراسي، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.
مؤشرات تنسيق الدبلومات

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الدبلومات 2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2024 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبة المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجل 95.8% وفني صحي قد يسجل 97 % لطلاب نظام الثلاث سنوات وتربية 90% وتجارة 85%.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، مفاجأة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات إدارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الأماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية 2024 اضغط هنا.


 
 

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 تنسيق الدبلومات الفنية نتيجة الثانوية العامة الدبلومات

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