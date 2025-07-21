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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مفاجأة بشأن كليات الهندسة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
نهلة الشربيني

مع اقتراب موعد بدء تنسيق الجامعات، يترقب طلاب التعليم الفني الإعلان الرسمي عن تنسيق الدبلومات الفنية 2025، للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة لهم سواء من خريجي نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، بهدف استكمال دراستهم الجامعية والحصول على مؤهل عالٍ.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2025 سيبدأ بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة، وظهور نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، على أن يتم التقديم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي.

رابط التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يمكن للطلاب متابعة آخر أخبار تنسيق الدبلومات الفنية 2025 والتعليمات الخاصة بالتقديم من خلال الرابط الرسمي التالي:

🔗 https://tansik.digital.gov.eg/application/

المستندات المطلوبة للتقديم بعد التنسيق

عند ظهور نتيجة التنسيق، يجب على الطلاب تجهيز الأوراق التالية للتقديم في الكليات أو المعاهد:

أصل شهادة النجاح في الدبلوم الفني

أصل شهادة الميلاد

6 صور شخصية حديثة

صورة بطاقة الرقم القومي

نموذج 6 جند للذكور فقط

الفئات المشمولة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2025 الطلاب الحاصلين على الشهادات التالية:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (الصناعية – التجارية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية)

دبلوم المعاهد الفنية الصحية والتمريض

دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية

نسبة القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن نسبة القبول من طلاب الدبلومات الفنية في الكليات الحكومية لا تتجاوز 10% من إجمالي المقبولين، وتوزيعها كالتالي:

ثلثي النسبة لطلاب نظام 5 سنوات والمعاهد الفنية

ثلث النسبة لطلاب نظام 3 سنوات

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025

تشمل قائمة الكليات والمعاهد المتاحة ما يلي:

كلية الهندسة (لخريجي نظام 5 سنوات فقط بنسبة 10%)

كليات التعليم الصناعي

كليات التكنولوجيا والتعليم

كلية الفنون التطبيقية (لبعض التخصصات)

كلية الفنون الجميلة (قسم عمارة وديكور – وفقًا لاجتياز اختبارات القدرات)

كليات التجارة انتظام وانتساب موجه

كليات الزراعة

كليات السياحة والفنادق

كليات التكنولوجيا والتنمية

المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة

المعاهد الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية)

المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الصحية (التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي)

المعاهد الخاصة (الهندسية – الإدارية – الفنية)

المؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

تشير المؤشرات الأولية إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية 2025 سيكون قريبًا جدًا من تنسيق العام السابق، حيث كانت نسبة القبول تبدأ من 60% لمعظم التخصصات، بينما تراوحت بين 65% و75% للتخصصات الصحية والاجتماعية.

للاطلاع على التحديثات الرسمية ومقارنة تنسيق هذا العام بالأعوام السابقة، يمكن متابعة الرابط الرسمي لوزارة التعليم العالي عند تفعيله:

 https://tansik.digital.gov.eg/application/

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