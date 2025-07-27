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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صدمة.. سبب تأخير تنسيق القبول بالكليات لطلاب الثانوية 2025

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، إن هناك عاملان تسببا في تأخير ظهور تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، وأول هذه الأسباب؛ هو تأخير تسليم نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفيها الجدول التكراري الذي يحتوي على ترتيب كل طلاب الثانوية العامة من أعلى المجاميع وحتى 50%.

الحد الأدنى لبداية المرحلة الأولى

وأكد «فياض»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الجدول التكراري هو المعيار الذي تحدد بناءً عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “الحد الأدنى” لبداية المرحلة الأولى من التنسيق.

ولفت إلى أن الجدول التكراري يبين عدد الطلاب الحاصلين على 97% فأكثر وغيرها من المجاميع، ومن خلال هذا الجدول لا بد من تحديد أعداد الطلاب المستهدفين في المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن الأمر الثاني هو أن وزارة التربية والتعليم ستسلم تلك النتيجة بالجداول التكرارية، اليوم الأحد أو غدا الإثنين بحد أقصى، لكن العبرة ستكون بوصول النتيجة أيضا للمدارس، وشهادات الطلاب بالمدارس، موضحا أن الطالب دون الشهادة لا يستطيع الدخول على موقع التنسيق وترتيب الرغبات.

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