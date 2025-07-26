مقارنة بالأرقام .. ارتفاع نسبة نجاح الثانوية الأزهرية هذا العام عن الماضي

أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ.
وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.
أما في العام الدراسي الماضي 2023/2024م، بلغت نسبة النجاح العامة 50.50٪، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 60.87%، وجاءت نسبة النجاح في القسم الأدبي 42.06%.
أوائل الثانوية الأزهرية 2025
وجاء أوائل القسم الأدبي (ذوو البصيرة) بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:
المركز الأول
هاجر حسام مصطفى علي حسان
منطقة المنوفية – معهد فتيات الباجور
538.5 درجة – 97.91%
المركز الثاني
نور محمد سامي عبد العزيز إبراهيم
منطقة البحيرة – معهد فتيات أنطونيادس
522 درجة – 94.91%
المركز الثالث
محمد رضا الشحات سليمان محمد
منطقة الشرقية – معهد إنشاص الرمل
509 درجة – 92.55%
المركز الرابع
آلاء شحاتة محمد علي أبو مصطفى
منطقة المنوفية – معهد فتيات دراجيل
505 درجة – 91.82%
المركز الخامس
ابتسام محمد فوزي مدني
منطقة أسوان – معهد فتيات الصعايدة
496 درجة – 90.18%
وجاء أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:
المركز الأول
صفية أحمد عبد الوهاب محمد خطاب
منطقة القاهرة – معهد فتيات الغد المشرق الخاص
583 درجة – 98.8%
المركز الثاني
حبيبة حسين محمد عيد حسن
منطقة القاهرة – معهد فتيات ابن الرشيد
582 درجة – 98.6%
المركز الثالث
حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل سليمان
منطقة الدقهلية – معهد فتيات جصفا
580 درجة – 98.3%
المركز الثالث مكرر
فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة
منطقة القاهرة – معهد فتيات المطرية
580 درجة – 98.3%
المركز الخامس
دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود
منطقة القاهرة – معهد فتيات الوفاء الخاص
578 درجة – 98%
المركز الخامس مكرر
فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل عيسى
منطقة الشرقية – معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي
578 درجة – 98%
المركز السابع
آدم ياسر السعيد السعيد الشيخ
منطقة الدقهلية – معهد أويش الحجر
577 درجة – 97.8%
المركز الثامن
مالك شريف حسن محمود رضوان
منطقة المنوفية – معهد شبين الكوم
576 درجة – 97.6%
المركز الثامن مكرر
نوران عصام شحاتة عبد المعطي محمد
منطقة القاهرة – معهد فتيات الشروق النموذجي
576 درجة – 97.6%
المركز العاشر
الزهراء علي محمد عبد الحميد محمد
منطقة أسيوط – معهد فتيات بني عدي
575 درجة – 97.5%
المركز العاشر مكرر
هدى محمد محمود خلف
منطقة الجيزة – معهد فتيات الشيخ زايد النموذجي
575 درجة – 97.5%
وجاء أوائل القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:
المركز الأول
علي محمد علي أحمد شلتوت
منطقة البحيرة – معهد دمنهور
649 درجة – 99.85%
المركز الثاني
معاذ أحمد رمضان حسيني مصطفى
منطقة الإسماعيلية – معهد التل الكبير
648 درجة – 99.69%
المركز الثالث مكرر
آلاء محمد عبد الفتاح محمد الفقي
منطقة الغربية – معهد فتيات القضابة (رزق السيد الفتي)
647 درجة – 99.54%
المركز الثالث مكرر
محمد عطية حمدي محمد بهنسي
منطقة الشرقية – معهد شنبارة الميمونة
647 درجة – 99.54%
المركز الثالث مكرر
محمد مصطفى عبد اللطيف عبد الحاكم خليل
منطقة الأقصر – معهد الأقصر
647 درجة – 99.54%
المركز السادس مكرر (جميع الأسماء التالية حصلت على 646 درجة – 99.38%)
أحمد الحسن علي حرب – البحيرة – معهد دمنهور النموذجي
أحمد ممدوح محمد إبراهيم الحداد – البحيرة – معهد نصر الله
السيد محمد السيد محمد جبريل – البحيرة – معهد كوم حمادة
جنا محمود حسني سليم أحمد – الشرقية – معهد فتيات الشيخ
إبراهيم عطية بالنخاس
خالد محمد عماد الدين محمد السعيد – الشرقية – معهد منشأة أبو عمر
سارة أحمد حجاج عبد النبي عبد السلام – الجيزة – معهد فتيات قرطبة الخاص عربي
عامر عبد الرحمن صلاح علي محمد – الشرقية – معهد المشاعلة
محمد صبحي محمد حسين خليف – البحر الأحمر – معهد الغردقة
محمد عبد النبي أحمد محمد يوسف – الشرقية – معهد المجفف
محمود أحمد رضا علي سالم – الدقهلية – معهد برج النور الحمص
مي أحمد عبد الله الشهاوي – الغربية – معهد فتيات الجابرية
نورا بدر عباس أحمد الخولي – المنوفية – معهد فتيات العربي بأبي رقبة النموذجي