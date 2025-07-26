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أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية 2025.. قائمة الشرف
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية 2025.. قائمة الشرف

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

اعتمد الأزهر الشريف، اليوم، نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025؛ للإطلاع عليها، من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والاستعلام عن نتيجتهم بشكل مباشر من خلال الدخول على هذا الرابط اضغط هنا

وفي هذا التقرير نرصد أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية 2025 في القسم الأدبي والقسم العلمي والمكفوفين “ذوي البصيرة”.

أوائل الثانوية الأزهرية 2025

وجاء أوائل القسم الأدبي (ذوو البصيرة) بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول
هاجر حسام مصطفى علي حسان
منطقة المنوفية – معهد فتيات الباجور
538.5 درجة – 97.91%

المركز الثاني
نور محمد سامي عبد العزيز إبراهيم
منطقة البحيرة – معهد فتيات أنطونيادس
522 درجة – 94.91%

المركز الثالث
محمد رضا الشحات سليمان محمد
منطقة الشرقية – معهد إنشاص الرمل
509 درجة – 92.55%

المركز الرابع
آلاء شحاتة محمد علي أبو مصطفى
منطقة المنوفية – معهد فتيات دراجيل
505 درجة – 91.82%

المركز الخامس
ابتسام محمد فوزي مدني
منطقة أسوان – معهد فتيات الصعايدة
496 درجة – 90.18%

وجاء أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول
صفية أحمد عبد الوهاب محمد خطاب
منطقة القاهرة – معهد فتيات الغد المشرق الخاص
583 درجة – 98.8%

المركز الثاني
حبيبة حسين محمد عيد حسن
منطقة القاهرة – معهد فتيات ابن الرشيد
582 درجة – 98.6%

المركز الثالث
حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل سليمان
منطقة الدقهلية – معهد فتيات جصفا
580 درجة – 98.3%

المركز الثالث مكرر
فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة
منطقة القاهرة – معهد فتيات المطرية
580 درجة – 98.3%

المركز الخامس
دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود
منطقة القاهرة – معهد فتيات الوفاء الخاص
578 درجة – 98%

المركز الخامس مكرر
فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل عيسى
منطقة الشرقية – معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي
578 درجة – 98%

المركز السابع
آدم ياسر السعيد السعيد الشيخ
منطقة الدقهلية – معهد أويش الحجر
577 درجة – 97.8%

المركز الثامن
مالك شريف حسن محمود رضوان
منطقة المنوفية – معهد شبين الكوم
576 درجة – 97.6%

المركز الثامن مكرر
نوران عصام شحاتة عبد المعطي محمد
منطقة القاهرة – معهد فتيات الشروق النموذجي
576 درجة – 97.6%

المركز العاشر
الزهراء علي محمد عبد الحميد محمد
منطقة أسيوط – معهد فتيات بني عدي
575 درجة – 97.5%

المركز العاشر مكرر
هدى محمد محمود خلف
منطقة الجيزة – معهد فتيات الشيخ زايد النموذجي
575 درجة – 97.5%

وجاء أوائل القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول
صفية أحمد عبد الوهاب محمد خطاب
منطقة القاهرة – معهد فتيات الغد المشرق الخاص
583 درجة – 98.8%

المركز الثاني
حبيبة حسين محمد عيد حسن
منطقة القاهرة – معهد فتيات ابن الرشيد
582 درجة – 98.6%

المركز الثالث
حبيبة هاشم عبده إبراهيم فاضل سليمان
منطقة الدقهلية – معهد فتيات جصفا
580 درجة – 98.3%

المركز الثالث مكرر
فاطمة صبري محمود عبد الله خليفة
منطقة القاهرة – معهد فتيات المطرية
580 درجة – 98.3%

المركز الخامس
دارين أسامة أحمد فؤاد حنفي محمود
منطقة القاهرة – معهد فتيات الوفاء الخاص
578 درجة – 98%

المركز الخامس مكرر
فاطمة السيد محمد شوقي إسماعيل عيسى
منطقة الشرقية – معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي
578 درجة – 98%

المركز السابع
آدم ياسر السعيد السعيد الشيخ
منطقة الدقهلية – معهد أويش الحجر
577 درجة – 97.8%

المركز الثامن
مالك شريف حسن محمود رضوان
منطقة المنوفية – معهد شبين الكوم
576 درجة – 97.6%

المركز الثامن مكرر
نوران عصام شحاتة عبد المعطي محمد
منطقة القاهرة – معهد فتيات الشروق النموذجي
576 درجة – 97.6%

المركز العاشر
الزهراء علي محمد عبد الحميد محمد
منطقة أسيوط – معهد فتيات بني عدي
575 درجة – 97.5%

المركز العاشر مكرر
هدى محمد محمود خلف
منطقة الجيزة – معهد فتيات الشيخ زايد النموذجي
575 درجة – 97.5%

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