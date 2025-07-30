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تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. فتح باب التقدم لاختبارات الالتحاق بكليات الهندسة 1 أغسطس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. فتح باب التقدم لاختبارات الالتحاق بكليات الهندسة 1 أغسطس

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
نهلة الشربيني

اعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقاً للشروط والقواعد للقبول بكليات الهندسة وذلك من اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الالكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقاً لجداول الاختبارات المعلنة.

يمكن لأبنائنا الطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات علي الرابط التالي:
(https://engineering.scu.eg)

وللاطلاع علي المحتوي العلمي لمقررات اختبارات الدبلومات والمعاهد للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية نظام السنتان للالتحاق بإحدى كليات الهندسة من خلال الرابط التالي أو من خلال QR: 
(https://bit.ly/4lMFArQ)

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