معامل التنسيق بجامعة أسوان تستقبل طلاب المرحلة الأولى الحاصلين على الثانوية العامة.. شاهد

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة أسوان اليوم طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك لتسجيل رغباتهم الجامعية في إطار موسم التنسيق للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أنه تم تجهيز قاعتين رئيسيتين لاستقبال الطلاب وتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني، وذلك بكل من مقر الحرم الجامعي بصحارى، ومقر كلية الهندسة بمنطقة أبوالريش، مشيرًا إلى أنه تم تزويدهما بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وخدمات الإنترنت، لتسهيل إجراءات تسجيل الرغبات بكل دقة وسرعة.

وأضاف أن الجامعة خصصت فرق عمل من المختصين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب، ومساعدتهم على ترتيب رغباتهم بما يتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم ، وأن جامعة أسوان تسخّر كل إمكانياتها البشرية والتكنولوجية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة.

التنسيق الإلكترونى

وأوضح أن تنسيق المرحلة الأولى بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، ويستمر حتى السبت 2 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للحدود الدنيا المعلنة من وزارة التعليم العالي، والتي جاءت كالتالي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية (علوم): 293 درجة بنسبة 91.56٪ فأكثر

الشعبة الهندسية (رياضة): 283 درجة بنسبة 88.44٪ فأكثر

الشعبة الأدبية: 233 درجة بنسبة 72.81٪ فأكثر

النظام القديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة بنسبة 85.37٪ فأكثر

الشعبة الهندسية: 335 درجة بنسبة 81.71٪ فأكثر

الشعبة الأدبية: 270 درجة بنسبة 65.85٪ فأكثر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن العمل بمعامل التنسيق يسير بشكل منتظم مع إقبال محدود من الطلاب في الساعات الأولى، مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات اللوجستية لتيسير العمل بسلاسة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات وشبكة الاتصالات بالجامعة، أن المعامل متاحة للطلاب في موقعين رئيسيين: المقر الأول: المبنى الإداري القديم بصحارى – مركز المعلومات – الدور الثانى.

والمقر الثاني: وحدة IT بكلية الهندسة – الدور الأرضي – أبوالريش بجوار موقف الأقاليم وتستقبل المعامل الطلاب يوميًا خلال مراحل التنسيق الثلاثة، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، عدا يوم الجمعة.