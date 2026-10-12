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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تيتان مصر تطلق أكاديمية بمصنع بني سويف للاستثمار في الكفاءات الفنية

تيتان مصر
تيتان مصر
أ ش أ

أطلقت تيتان مصر، أكاديمية فنية بمصنع أسمنت بني سويف للعاملين حديثي العهد بالشركة، لتطوير وتنمية المعرفة الفنية ونقل الخبرة من جيل إلى جيل، في خطوة استراتيجية جديدة تعكس توجه الشركة نحو الاستثمار في الكفاءات البشرية،

تُغطي الأكاديمية سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من المحاجر، ومرورًا بعمليات الإنتاج والصيانة والجودة، ووصولًا إلى سلسلة الإمداد والوقود البديل والخرسانة الجاهزة، إلى جانب تطبيقات الاستدامة. وتركز في المقام الأول على التدريب أثناء العمل والتعلم من الخبرات الموجودة في مواقع الشركة، لربط المعرفة الفنية بالتحديات اليومية في بيئة العمل.

وتم تطوير الأكاديمية بجهود داخلية من فرق عمل تيتان مصر بالاعتماد على التجارب العملية للعاملين والمتخصصين في مختلف المجالات الفنية والتشغيلية. وتهدف إلى مساعدة المشاركين على صقل مهاراتهم وفهم مراحل صناعة الأسمنت بصورة أوسع.

وفي هذا السياق، قال عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر: الصناعة لا تعتمد فقط على المعدات والتكنولوجيا. الخبرة البشرية والمعرفة المتراكمة عنصر أساسي لاستمرارها وتطورها. لقد أطلقنا الأكاديمية الفنية لهدفين: أن نحوّل تجارب موظفينا إلى رصيد مشترك نبني عليه، وأن تسهم مهاراتهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات الفنية القادرة على قيادة مستقبل الصناعة."

وأضاف: "ما يميز هذه الأكاديمية أنها نابعة من داخل تيتان مصر؛ فالتدريب فيها يتولاه زملاؤنا أنفسهم، وهذا يعزز ثقافة التعلم والتعاون، ويحافظ على الذاكرة المؤسسية. وتشمل الاكاديمية مسارين لكلا من المهندسين و الفنيين بمحتوى عملي خاص لكل منهما، وبذلك تصل فرص النمو المهني إلى مختلف المستويات الفنية بمصانعنا."

ويمثل إطلاق هذه الأكاديمية جزءًا من التزام الشركة طويل الأجل في تنمية رأس المال البشري، وبناء القدرات الصناعية، ودعم ثقافة التعلم المستمر، كما يُعد ترجمةً عملية لرؤيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية القائمة على خلق قيمة مضافة بطريقة أخلاقية ومسؤولة، وتماشيًا مع قيمنا "نبني للمستقبل- we build to last ونحن نهتم– W Care".

تيتان مصر صناعة الأسمنت الأكاديمية الفنية بني سويف

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