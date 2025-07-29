قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: تحليل لـ 55.5 ألف سائق للكشف عن تعاطي المخدرات خلال شهر
في مقدمتهم السقا وأشرف زكي.. نجوم الفن في جنازة شقيق المخرج خالد جلال.. شاهد
الحماية المدنية تدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار مصر الجديدة
5 سيارات إطفاء بالموقع.. اللقطات الأولى من حريق عقار مصر الجديدة
التعليم العالي: فتح معامل التنسيق بالجامعات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا
الراتب 12 ألف درهم.. 102 وظيفة مطلوبة في الإمارات | التخصصات وطريقة التقديم
اندلاع حريق هائل في عقار بـ مصر الجديدة والحماية المدنية تحاول اخماده
ألمانيا والأردن ينسقان لاحتواء الوضع الإنساني في غزة وإنزال المساعدات جوا
العالم ينتفض بوجه الاحتلال.. مطالبات بوقف الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
تحذير أردني ألماني مشترك: خطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة قائم
الأردن: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت لمستويات غير مسبوقة
بعد أزمته مع عمرو دياب.. تامر حسني يعلن تصدره "أنغامي" والجمهور يعلق: أسطورة أجيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: فتح معامل التنسيق بالجامعات يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بأماكن معامل الحاسب الآلي التي يمكن للطلاب استخدامها بجميع الجامعات الحكومية، وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك معامل في جميع الجامعات الحكومية جاهزة لاستقبال الطلاب لمساعدتهم طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى مرشدين لمساعدة طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية؛ لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

وأشار الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إلى أنه يمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg حتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معامل الحاسب الآلي متوفرة في الـ28 جامعة حكومية بمختلف أنحاء الجمهورية، ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني، كما يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أن هذه المعامل تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/100044185308658/posts/pfbid02TAkUgpJyUyiMWJEXWE9aFmpmSBFdVXsA4KzcS9VHbg8EnNS6GXciTZwn9WpSUFTcl/

وزارة التعليم العالي معامل التنسيق تنسيق الجامعات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

ترشيحاتنا

شريف الشربيني

وزير الإسكان يتابع مشروع المماشى السياحية بمدينة الشيخ زايد

حسن عبدالله

محافظ البنك المركزي يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد

عبد العزيز شريف

مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشترك

بالصور

أخبار السيارات| شاحنات لا تخضع لتحليل المخدرات.. وشيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب المحرك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..

تسلا تخطط للتخلص من "سايبرتراك" واستبدالها بشاحنة أصغر

تسلا
تسلا
تسلا

طريقة سلطة الذرة الروسية

طريقة سلطة الذره الروسيه..
طريقة سلطة الذره الروسيه..
طريقة سلطة الذره الروسيه..

فيديو

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد