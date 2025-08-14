مصطفى محمد يخطف الأنظار في استعدادات نانت للموسم الجديد

لفت المهاجم المصري مصطفى محمد الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد مع فريقه نانت الفرنسي، بعدما قدم أداءً مميزًا عزز من طموحاته في الحصول على دور أكبر هذا العام.

الموسم الماضي، شارك مصطفى محمد في 30 مباراة بقميص نانت، مسجلًا خمسة أهداف، إلا أن اللاعب يسعى هذا الموسم لزيادة معدلات مشاركته وإثبات قدرته على قيادة هجوم الفريق بشكل أساسي.

منذ انضمامه إلى نانت في صيف 2022 قادمًا من جالطة سراي التركي، أحرز المهاجم المصري 27 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 83 مباراة رسمية بجميع البطولات، وهو ما يعكس قدرته التهديفية الواضحة.

خلال آخر مباراة ودية أمام باريس إف سي، رغم خسارة نانت 3-2، نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف وصناعة آخر، ما لفت أنظار النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الفرنسي.

وأوضح الصحفي الفرنسي إيمانويل ميركيرون أن اللاعب نال إعجاب مسؤولي باريس إف سي، لكن النادي لا يعتبره هدفًا أول في سوق الانتقالات، رغم استمرار متابعة مستواه.

ومن المقرر أن يبدأ نانت مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان، يوم الأحد 17 أغسطس، على ملعب نانت، في اختبار حقيقي لطموحات مصطفى محمد مع فريقه هذا الموسم.