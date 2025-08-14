ترتيب الدوري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي

انطلقت، اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، بإقامة أربع مباريات شهدت نتائج متباينة وحفاظ بعض الفرق على انطلاقتها القوية.

في اللقاء الأول، حسم التعادل السلبي مواجهة زد أمام سيراميكا كليوباترا، ليحصد الأخير أول نقطة له في البطولة، فيما رفع زد رصيده إلى أربع نقاط بعد فوزه في الجولة الافتتاحية.

أما المباراة الثانية، فشهدت فوز مودرن سبورت على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية بعد التعادل مع الأهلي في الجولة الأولى، بينما تلقى زعيم الثغر خسارته الثانية على التوالي.

وفي ثالث المواجهات، حقق بيراميدز فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على الإسماعيلي بهدف نظيف، بعدما كان قد اكتفى بالتعادل أمام وادي دجلة في بداية مشواره.

واختتمت مباريات اليوم بفوز المصري على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ليحافظ الفريق البورسعيدي على صدارة جدول الترتيب بعد تحقيقه العلامة الكاملة من أول جولتين.

وتستكمل باقي مباريات الجولة الثانية غدًا الجمعة وبعد غد السبت، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية قد تعيد رسم ملامح القمة مبكرًا.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الخميس:



1- المصري – 6 نقاط

2- زد – 4 نقاط

3- مودرن سبورت – 4 نقاط

4- بيراميدز – 4 نقاط

5- الزمالك – 3 نقاط

6- الجونة – 3 نقاط

7- الأهلي – نقطة

8- سموحة – نقطة

9- إنبي – نقطة

10- غزل المحلة – نقطة

11- بتروجيت – نقطة

12- البنك الأهلي – دون نقاط

13- فاركو – نقطة

14- وادي دجلة – نقطة

15- الإسماعيلي – نقطة

16- طلائع الجيش – نقطة

17- سيراميكا كليوباترا – نقطة

18- حرس الحدود – دون نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية – دون نقاط

20- المقاولون العرب – دون نقاط

21- الاتحاد السكندري – دون نقاط