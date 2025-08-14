كاسيميرو يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية 2025

أبدى البرازيلي كاسيميرو، نجم وسط مانشستر يونايتد، دعمه الكامل لمحمد صلاح، قائد ليفربول، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، معتبرًا إياه اللاعب الأبرز على الساحة الكروية حاليًا.

كاسيميرو، الذي يمتلك مسيرة زاخرة بالإنجازات تشمل خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وعددًا من البطولات المحلية، سبق أن لعب إلى جانب نخبة من نجوم اللعبة المتوجين بالكرة الذهبية مثل كريستيانو رونالدو، رونالدينيو، كاكا، لوكا مودريتش، وكريم بنزيما.

وفي تصريحات لمجلة "جي كيو" البريطانية، أوضح النجم البرازيلي أن اختياره لمحمد صلاح جاء بعد تقييم دقيق لأداء أبرز المرشحين، رغم وجود أسماء لامعة مثل عثمان ديمبلي ولامين يامال، مؤكدًا أن الدولي المصري هو الأكثر تأثيرًا في نتائج فريقه.

وقال كاسيميرو:"صلاح يسجل ويصنع باستمرار، ولولا وجوده لما تمكن ليفربول من المنافسة على الألقاب، حتى وإن شهد النصف الثاني من الموسم تراجعًا طفيفًا في مستواه، إلا أنه الأكثر ثباتًا هذا العام".

وفي ختام حديثه، عبّر كاسيميرو عن تفاؤله بموسم مانشستر يونايتد المقبل، متوقعًا أن ينجح فريقه في حصد لقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب روبن أموريم، رغم قوة المنافسة المنتظرة.