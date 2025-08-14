ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الإمارات التطورات بالمنطقة

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، مباحثات هاتفية بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الرياض وأبوظبي.

وقالت الرئاسة الإماراتية في بيان إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء السعودية الشقيقة بحثا اليوم - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين".

وأضافت أن بن زايد وبن سلمان، استعرضا خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المساعي المبذولة تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.