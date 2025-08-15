النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة تلتزم بمبدأ واضح يركز على الحفاظ على المهنة والاهتمام بجودة المهندسين.

وشدد نقيب المهندسين على التزام النقابة بقواعد القيد الخاصة بها وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وسبق أن قرر المهندس طارق النبراوي منح خريجي المعاهد الهندسية العليا عضوية النقابة، وذلك بعد اجتيازهم دورة هندسية مكثفة بالنقابة العامة، ضمانًا لحسن سير العمل كشرط أساسي لدخول التعليم الهندسي، ووفقا للقرار الصاد في 7 مارس 2025.

وجاء القرار (قرار 7 مارس 2025) حرصا على مصالح خريجي معاهد الدبلومات الفنية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، الذى تضمّن إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، أسوة بما يتم فى الجامعات الحكومية، قرّرت النقابة تسجيل الخريجين السابقين لعام 2025 بالنقابة، بعد اجتياز دورة هندسية مكثّفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، ضماناً لحُسن سير العمل، وتُعقد هذه الدورة شهرياً وبالمجان، ويتم القيد فور اجتيازها.

وفيما يخص واقعة واقعة طلب قيد خريج حاصل على دبلوم، تقدّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أمس الأربعاء، بخطاب إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيه ببحث واقعة طلب قيد أحد خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح النبراوي، أنه بمراجعة أوراق الخريج كشفت عن حصوله على دبلوم تجارة، وهو ما يخالف قواعد القيد بنقابة المهندسين وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب نقيب المهندسين في خطابه الوزارة بإفادته بنتيجة بحث الأمر، مؤكداً أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لقيد الأعضاء بنقابة المهندسين.