رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

وجه المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة بالنادي، رسالة هامة لرؤساء الأندية ومدربي الأندية ومسؤولي قطاعات الناشئين خلال توقيع عقد الشراكة مع أحد المنصات العالمية، للإعلان عن توقيع عقد شراكة بين النادي والشركة لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي.



وقال المهندس محمد عادل فتحي :" أتمني من الاجهزة الفنية في الدرجة الأولى تصعيد اللاعبين الشباب فلو تم تصعيد لاعب واحد من كل فريق بالموسم سنصل في النهاية الي 20 لاعبا مما سيؤدي إلى السيطرة علي الأسعار المبالغ فيها والتي لايستحقها معظم اللاعبين في الدوري والأرقام الفلكية التي نسمع عنها".



وناشد المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون رؤساء الأندية بالاهتمام بتطبيق هذا الأمر تصعيد الشباب للدرجة الأولى.

وأتم : قطاعات الناشئين تصرف ملايين الجنيهات سنويا ومن الأفضل الارتقاء بتلك المنظومة تصعيد المواهب واكتشاف لاعبين جدد للكرة المصرية مما يعود ثماره على المنتخبات الوطنية في النهاية.

وعقد أمس، نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع المنصة العالمية، للإعلان عن توقيع عقد شراكة بين النادي والشركة لتحليل وتطوير الأداء في قطاع الناشئين بالنادي، في قاعة المؤتمرات باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

حضر المؤتمر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب المشرف العام على الكرة، والكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، وعدد من نجوم النادي السابقين وعلى رأسهم الكابتن حمدي نوح ومدربي قطاع الناشئين ومسؤولي الشركة.