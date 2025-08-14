متنصحش بحاجة مش عندك | منشور صادم لـ خالد الغندور لسبب مثير

علق الإعلامي خالد الغندور، على تصرف بعض الجماهير المشجعة للأندية التي تقوم بسب اللاعبين مستنكرًا هذا الأمر.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كثير من مشجعي الاندية علي السوشيال ميديا بيتكلموا عن العيب و الاخلاق امال مين الناس اللي بتشتم في كل مكان علي السوشيال ميديا دول ذكاء اصطناعي، ابدأ بنفسك بدل ما تدي نصيحة في حاجة انت لا تمتلكها".

معاقبة جماهير الأهلي

وأوضح ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المصرية، أن عدم معاقبة جماهير الأهلي عقب الأحداث التي وقعت مع حسام حسن، لاعب مودرن سبورت، في الجولة الأولى من الدوري، جاء لغياب ما يثبت الواقعة في تقرير مراقب المباراة، وهو الأساس القانوني لتوقيع أي عقوبة.

وأكد سويلم في تصريحات تلفزيونية أن الرابطة وضعت لوائح جديدة مؤخرًا لتعزيز الانضباط ومنع تكرار أخطاء المواسم الماضية، مع إغلاق باب الجدل بشأن عقوبات الانسحاب من المباريات.