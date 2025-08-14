تعرف على قائمة الأهلي لمباراة فاركو بالدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو، التي تجمع ‏الفريقين غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة العديد من الجوانب الخططية والفنية ‏المتعلقة بالتحضير للقاء.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، فيما خضع حراس الفريق ‏لتدريبات متنوعة استعدادًا للمباراة.‏



وضمت قائمة الاهلي للمبارة التي دخلت معسكر مغلق كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي - أشرف داري - محمد شكري - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - كريم فؤاد

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - كوكا - اليو ديانج - زيزو - طاهر محمد طاهر - أحمد رضا - افشة - تريزيجيه - حسين الشحات

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - جاراديشار