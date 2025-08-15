الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد

قال إبراهيم البشاري نائب أول رئيس شعبة التصدير بالغرف التجارية بالإسماعيلية، إن أهم الدول التي يتم تصدير المانجو المصرية إليها دول الخليج وأوروبا، ويتم فتح أسواق جديدة ما بين عربية وخليجية.

نتيجة المعارض والمهرجانات

وأضاف «البشاري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن المانجو المصرية يتم تصديرها لنحو 50 دولة، وكل عام يكون هناك العديد من الدول الجديدة التي تستورد المانجو المصرية، وذلك نتيجة المعارض والمهرجانات التي يتم تنظيمها.

تسمية المانجو بالاسم

ولفت إلى أن تسمية المانجو بالاسم الذي عليه يرجع للتاريخ، وأن أول ما دخلت الشتلات لمصر جاءت من الهند في منطقة برديس.