البشاري: مهرجان المانجو هذا العام مختلف.. وشهد حضور شخصيات عالمية

قال إبراهيم البشاري نائب أول رئيس شعبة التصدير بالغرف التجارية بالإسماعيلية إن مهرجان المانجو هذا العام تضمن العديد من الفعاليات الكبرى، وشهد حضور وتسويق سياحي أكبر وأكثر من الأعوام السابقة.

الشخصيات الخارجية من وزراء وسفراء

وأضاف «البشاري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي إن المهرجان هذا العام تضمن حضور العديد من الشخصيات الخارجية من وزراء وسفراء على مستوى العالم.

دعوات لبعض المستثمرين

ولفت إلى أن مهرجان المانجو تضمن دعوات لبعض المستثمرين خارج حدود الدولة المصرية، مما جعل المهرجان هذا العام مختلف ومميز عن الأعوام السابقة.

لافتا إلى أن تسمية المانجو بالاسم الذي عليه يرجع للتاريخ، وأن أول ما دخلت الشتلات لمصر جاءت من الهند في منطقة برديس.