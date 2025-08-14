قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل رول البسكوت بحشوة الكريمة والمانجو في البيت بمذاق شهي ولا يقاوم.

مقادير رول البسكوت بحشوة الكريمة والمانجو



● ٢ عبوة بسكوت شاي مطحون

● 1/3 كوب كاكاو

● ١ علبة قشطة

● لبن حسب الحاجه

للحشوة :

● كريمة مخفوقة

● مانجو ٣

● ٣ ملعقة كبيرة جوزهند

للوجه

● كريمة مخفوقة

● مانجو

● نعناع

● ورد



طريقة تحضير رول البسكوت بحشوة الكريمة والمانجو



يخلط البسكوت والكاكاو والقشطة واللبن حتى الحصول على قوام عجينة

ويفرد على سترتش

تخلط مقادير الحشوة

يحشى البسكوت بخليط الحشوة ويلف رول

ويدخل الفريزر حتى يجمد

ثم يقطع ويقدم

ويزين بالمانجو والكريمة والنعناع