لإفطار شهي.. طريقة عمل طعمية الحمص

طعمية الحمص من الأكلات التي يمكنك إعداداها و تطبيقها لأفراد أسرتك في المنزل على وجبة الفطار.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طعمية الحمص، فيما يلي….

مقادير طعمية حمص



● حمص منقوع

● كزبرة خضراء

● بصل

● ثوم

● كمون

● ملح

● فلفل اسود

● بيض

● رشة بيكنج صودا

● زيت للقلى

● دقيق

طريقة تحضير طعمية حمص



يضرب في الكبة الحمص مع البصل والثوم والكزبرة والبيكنج بودر والكمون والملح والفلفل والدقيق والبيض حسب الرغبة

يقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام متجانس

يشكل أقراص مخرومة من المنتصف

تقلى الطعمية في الزيت

تقدم الطعمية.