قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها
علاقة نادية براقع بالبلوجر ياسمين.. مواقف من فيلم ريستارت تحققت في الواقع
رئيس محكمة النقض يقدم التهنئة لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية
برلماني: خضنا انتخابات مجلس الشيوخ بشعار المشاركة لا المغالبة
اللي هيدخل غزة مصيره القتل.. أحمد موسى: 10 آلاف جندي إسرائيلي بالمستشفيات النفسية|فيديو
أصيبت بجلطة ونقلت للعناية.. تفاصيل حالة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد
أحمد موسى: جيشنا يحمي كل ذرة من تراب مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات
أحمد موسى: القناة الـ 14 الإسرائيلية أداة لليمين المتطرف وتهاجم مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها على فيسبوك، 3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي.

May be an image of gelato

 

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي:

1- الطريقه الاولى

طريقة آيس كريم مانجو..

المكونات:

- كوبان من الكريمة الثقيلة

- كوب واحد من الحليب كامل الدسم

- نصف كوب من السكر

- كوب واحد من معجون المانجو

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة:

1. أحضر وعاء خلط كبير واخلط الكريمة الثقيلة، والحليب كامل الدسم، والسكر، ومعجون المانجو، وعصير الليمون. يجب أن تمتزج المكونات جيدًا، لتحصل على تلك النكهة الاستوائية التي نحبها جميعًا.

2. بعد الانتهاء من الخفق، انقل الآيس كريم اللذيذ إلى وعاء وضعه في الفريزر. ستحتاج إلى تركه يتجمد لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يتماسك تمامًا، لكن صدقني، الانتظار يستحق كل هذا العناء

2- الطريقه الثانيه

 آيس كريم مانجو 

المكونات:

- حبتان من المانجو الناضجة، مقطعتان إلى مكعبات

- كوب واحد من الزبادي العادي

- كوب واحد من الكريمة الثقيلة

- نصف كوب من الحليب

- نصف كوب من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

1. في الخلاط، امزج المانجو المقطعة إلى مكعبات، والزبادي، والكريمة الثقيلة، والحليب، والسكر، ومسحوق الهيل، وعصير الليمون. اخلط المكونات حتى يصبح المزيج ناعمًا.

2. تذوق الخليط، واضبط درجة الحلاوة إذا لزم الأمر.

3. انقل الآيس كريم إلى وعاء محكم الغطاء، ثم جمّده لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى يصبح متماسكًا.

4. قدّمه في أوعية واستمتع بآيس كريم مانجو منزلي الصنع!

3- الطريقه الثالثه

طريقه عمل آيس كريم المانجو الطبيعي بدون ماكينة

 المكونات :

نص كيلو مانجو قطع

نصف كوب سكر بودر

نص كوب لبن سائل

معلقتين كريم شانتيه

معلقة كاستر (اختياري)

 التحضير:

- أحضري الخلاط، واضيفي داخله المانجو تخلط المانجو بدون اي اضافات نهائي تاخدي شويه من المانجو المخلوط وحطيه علي جنب ويقلب باقي الخليط مع المكونات ويخفق

جيدا حتي يصبح كريمي

- اسكبي الخليط في القوالب المخصوص بالفريزر ثم اضافة صوص المانجو اللي عملنا ويضاف علي الايس كريم المخفوق ويقلب جيدا واتركيها عدة ساعات حتى يجمد.

- اخرجيها من الفريزر

- ثم قدميه باردًا.

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى 3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو ايس كريم مانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

ترشيحاتنا

توتنهام

تشكيل توتنهام أمام باريس سان جيرمان بالسوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

تشكيل باريس سان جيرمان أمام توتنهام بكأس السوبر الأوروبي

زيزو

شوبير: الأهلي طلب من زيزو عدم التدخل بأزمته مع الزمالك لا هو ولا حد من الدائرة المحيطة به

بالصور

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى
3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعى

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

دوخة
دوخة
دوخة

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد
أعراض نقص الحديد

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون
قراقيش اليانسون

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد