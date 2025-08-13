قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها على فيسبوك، 3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي.

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي:

1- الطريقه الاولى

طريقة آيس كريم مانجو..

المكونات:

- كوبان من الكريمة الثقيلة

- كوب واحد من الحليب كامل الدسم

- نصف كوب من السكر

- كوب واحد من معجون المانجو

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة:

1. أحضر وعاء خلط كبير واخلط الكريمة الثقيلة، والحليب كامل الدسم، والسكر، ومعجون المانجو، وعصير الليمون. يجب أن تمتزج المكونات جيدًا، لتحصل على تلك النكهة الاستوائية التي نحبها جميعًا.

2. بعد الانتهاء من الخفق، انقل الآيس كريم اللذيذ إلى وعاء وضعه في الفريزر. ستحتاج إلى تركه يتجمد لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يتماسك تمامًا، لكن صدقني، الانتظار يستحق كل هذا العناء

2- الطريقه الثانيه

آيس كريم مانجو

المكونات:

- حبتان من المانجو الناضجة، مقطعتان إلى مكعبات

- كوب واحد من الزبادي العادي

- كوب واحد من الكريمة الثقيلة

- نصف كوب من الحليب

- نصف كوب من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

1. في الخلاط، امزج المانجو المقطعة إلى مكعبات، والزبادي، والكريمة الثقيلة، والحليب، والسكر، ومسحوق الهيل، وعصير الليمون. اخلط المكونات حتى يصبح المزيج ناعمًا.

2. تذوق الخليط، واضبط درجة الحلاوة إذا لزم الأمر.

3. انقل الآيس كريم إلى وعاء محكم الغطاء، ثم جمّده لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى يصبح متماسكًا.

4. قدّمه في أوعية واستمتع بآيس كريم مانجو منزلي الصنع!

3- الطريقه الثالثه

طريقه عمل آيس كريم المانجو الطبيعي بدون ماكينة

المكونات :

نص كيلو مانجو قطع

نصف كوب سكر بودر

نص كوب لبن سائل

معلقتين كريم شانتيه

معلقة كاستر (اختياري)

التحضير:

- أحضري الخلاط، واضيفي داخله المانجو تخلط المانجو بدون اي اضافات نهائي تاخدي شويه من المانجو المخلوط وحطيه علي جنب ويقلب باقي الخليط مع المكونات ويخفق

جيدا حتي يصبح كريمي

- اسكبي الخليط في القوالب المخصوص بالفريزر ثم اضافة صوص المانجو اللي عملنا ويضاف علي الايس كريم المخفوق ويقلب جيدا واتركيها عدة ساعات حتى يجمد.

- اخرجيها من الفريزر

- ثم قدميه باردًا.