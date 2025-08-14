الغرف التجارية بالإسماعيلية تكشف عن أفضل أنواع المانجو للعصير

قال إبراهيم البشاري نائب أول رئيس شعبة التصدير بالغرف التجارية بالإسماعيلية إن الشعب المصري من أكثر الشعوب التي تقدر المانجو، والأنواع المتداولة في مصر تتلخص في العويس والسكري الممتاز والزبدية التي يتم تخزينها من أجل العصير.

العويس والسكري الممتاز

وأكد «البشاري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي على أن أكثر الأنواع استهلاكا في السوق المصري هما العويس والسكري الممتاز، وأفضل الأنواع استخداما للعصير هو الزبدية، وهناك أنواع أجنبية نزلت أيضا إلى مصر من الممكن أن تستخدم في العصير.

أكثر الأنواع استهلاكا

ولفت إلى أن أفضل نوع يتجه إليه المصريين هو السكري الأبيض، وذلك لكونها أول أنواع المانجو التي نزلت السوق المصري خلال شهر يونيو، والأنواع الأخرى تبدأ الظهور في السوق منذ شهر أغسطس، لذلك يكون أكثر الأنواع استهلاكا في مصر هو السكري الأبيض.