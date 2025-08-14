المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول

أنهى المصري البورسعيدي الشوط الأول متقدمًا على طلائع الجيش بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز”دوري نايل”، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

أحراز هدف المصري الوحيد صلاح محسن، في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل المصري لمباراة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمي: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد هاشم ، عمرو سعداوي .

خط الوسط: محمد مخلوف، أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حماده، منذر طمين.

الهجوم: صلاح محسن .





بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد شعبان محمود.

خط الدفاع: خالد سطوحي، حسام السويسي، عمروطارق، على حمدي.

خط الوسط: محمد فتح الله، غيث مدادحة، أبوبكر كيتا.

خط الهجوم: خالد محمد عوضي، إسماعيل أجورو، ليوناردو كاموني.