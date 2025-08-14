هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير

طمأنت الفنانة ليلى علوي جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير ولم تُصب بأي كسور أو جروح، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مؤخرًا.

وقالت ليلى علوي، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ، «شكرًا على كل المحبة والقلق، أحب أطمئنكم أنني بخير والحمد لله، لا يوجد أي إصابة في الضلوع أو الفقرات، وكل ما حدث كان قدرًا ولطفًا».

وأوضحت أنها كانت تقود سيارتها حين صدمتها سيارة من الخلف، ما تسبب في اندفاعها للأمام، لافتة إلى أنها تعاني منذ فترة من مشكلة في الكتف والرقبة، وأن قوة الصدمة سببت لها بعض الآلام، لكنها بدأت جلسات العلاج الطبيعي وتحسنت حالتها.

وأضافت: «أشكر كل من سأل عني أو دعا لي، سواء من أصدقائي وزملائي أو من لا أعرفهم، وأعتذر إن كنت قد تسببت في قلق لأي أحد، والحمد لله لم أتعرض لأي جرح أو خدش».