الحادث وقع أمس ولا يوجد كسور.. تفاصيل حالة ليلى علوي

تعرضت الفنانة ليلى علوي لحادث سيارة أمس نتج عنه إصابتها بعدد من الكدمات وتقضي حالياً فترة نقاهة في الساحل الشمالي.

وعلم صدى البلد أن حادث الفنانة ليلى علوي وقع أمس وتسبب في حالة من الصدمة بالنسبة لها ولكنها بخير وتعاني فقط من آثار الواقعة التي أضرت بسيارتها.

‎كانت ليلى علوي بدأت تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمعها مع المخرج هشام فتحي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بين النجمين في السابق.



‎أبطال وأحداث فيلم ابن مين فيهم

‎الفيلم من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد.



‎وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.