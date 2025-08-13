بعد تجديد تعاقده و خطوبته.. محمد رشاد يطرح "قهوة مظبوطة"

يعيش الفنان محمد رشاد، حالة من النشاط الفنى، وقام بإطلاق أحدث أغنياته بعنوان "قهوة مظبوطة" - Lyrics Video - من ألبومه الجديد الذى سيحمل إسم “عشم وأخويه”، والأغنية الأن على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو

وهى أغنية صيفية تحمل إيقاعا سريعا يتناسب مع أجواء الموسم، أغنية "قهوة مظبوطة" من كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفي الشعيبي، توزيع موسيقي إسلام ساسو، هندسة صوتية م/هاني محروس ومن إنتاج إن جى ميوزيك برودكشن - هاني محروس، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.



الجدير بالذكر أن رشاد قام بتجديد تعاقده مع المنتج هانى محروس، ويستعدان لطرح ألبوم "عشم واخويه" الذى سيتم طرح أغنياته خلال الفترة المقبلة، ومن المعروف أن رشاد وهانى تعاونا من قبل فى أغنية "اللى كانوا" التى صدرت فى 2016 .





ومنذ أيام قام جمهور الفنان محمد رشاد بتهنئته على خطوبته بعد إعلانه ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفنى، ونشر صور الخطوبة عبر حسابه على انستجرام.. كما قام رشاد بنشر صورة جديدة مع خطيبته، وعلق عليها قائلاً: “يا أغلي من روحي، بحبك كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله ربنا يباركلي فيكي و يحميكي ويجعل بينا كل الخير”.. وعقب إعلانه الرسمى بخطوبته قرر طرح أغنيته الجديدة، وتقول كلمات "قهوة مظبوطة:..

كلها بتمدح في روحها .. وعاملة جدعان فالمواقع

بس في الواقع تعوزهم .. يجروا يتداروا في قواقع

والزمان لو قل منك .. ادي دقني ان سألوا عنك

بس نجمك لما يعلى شوية .. كله هييجي راكع

هات واحد قهوة مظبوطة .. على ناس مطلعوش مظبوطة

وعاللي في الجد بيجري .. وما بنشوفهوش

هات واحد قهوة غير ديه .. على اللي خادوني تسلية

وناس اختارتهم طلعوا ميشرفوش

ده الواحد ياما شاف بلاوي .. كله ع الأذية ناوي

ليه تركزوا في حياتنا .. مين بعتلكم دعاوي

ده الواحد ياما شاف مهازل .. غل زلزل الزلازل

ياللي نازل من نظرنا .. واحدة واحدة وانت نازل

هاروني وعود كتير وكلام .. يكفي عشر سنين قدام

وساعة الشدة ما اشتدت .. محدش كان معايا تمام

في ناس طول ما انت ليك علامات .. هيبقوا ملايكة وبجناحات

ولما الدنيا هتعكسك .. هتطلع كان ملكش اخوات

ده الواحد ياما شاف بلاوي .. كله ع الأذية ناوي

ليه تركزوا في حياتنا .. مين بعتلكم دعاوي

ده الواحد ياما شاف مهازل .. غل زلزل الزلازل

ياللي نازل من نظرنا .. واحدة واحدة وانت نازل