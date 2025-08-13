قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
"سنسرع الخطى".. مدبولي يكشف خطة الحكومة للتعامل مع كل ما يشغل المواطنين وتطبيق قانون الإيجار القديم
قبل تحويلها للتحقيق .. اللايفات تجني على بدرية طلبة
محمد صلاح ضمن قائمة أعظم أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي
زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه
الغيوم تغطي السماء.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين
بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما
فن وثقافة

بعد تجديد تعاقده و خطوبته.. محمد رشاد يطرح "قهوة مظبوطة"

محمد رشاد
محمد رشاد
قسم الفن

يعيش الفنان محمد رشاد، حالة من النشاط الفنى، وقام بإطلاق أحدث أغنياته بعنوان "قهوة مظبوطة" - Lyrics Video - من ألبومه الجديد الذى سيحمل إسم “عشم وأخويه”، والأغنية الأن على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو 

وهى أغنية صيفية تحمل إيقاعا سريعا يتناسب مع أجواء الموسم، أغنية "قهوة مظبوطة" من كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفي الشعيبي، توزيع موسيقي إسلام ساسو، هندسة صوتية م/هاني محروس ومن إنتاج إن جى ميوزيك برودكشن - هاني محروس، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.


الجدير بالذكر أن رشاد قام بتجديد تعاقده مع المنتج هانى محروس، ويستعدان لطرح ألبوم "عشم واخويه" الذى سيتم طرح أغنياته خلال الفترة المقبلة، ومن المعروف أن رشاد وهانى تعاونا من قبل فى أغنية "اللى كانوا" التى صدرت فى 2016 .

 

ومنذ أيام قام جمهور الفنان محمد رشاد بتهنئته على خطوبته بعد إعلانه ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفنى، ونشر صور الخطوبة عبر حسابه على انستجرام.. كما قام رشاد بنشر صورة جديدة مع خطيبته، وعلق عليها قائلاً: “يا أغلي من روحي، بحبك كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله ربنا يباركلي فيكي و يحميكي ويجعل بينا كل الخير”.. وعقب إعلانه الرسمى بخطوبته قرر طرح أغنيته الجديدة، وتقول كلمات "قهوة مظبوطة:..
كلها بتمدح في روحها .. وعاملة جدعان فالمواقع
بس في الواقع تعوزهم .. يجروا يتداروا في قواقع
والزمان لو قل منك .. ادي دقني ان سألوا عنك
بس نجمك لما يعلى شوية .. كله هييجي راكع
هات واحد قهوة مظبوطة .. على ناس مطلعوش مظبوطة
وعاللي في الجد بيجري .. وما بنشوفهوش
هات واحد قهوة غير ديه .. على اللي خادوني تسلية
وناس اختارتهم طلعوا ميشرفوش
ده الواحد ياما شاف بلاوي .. كله ع الأذية ناوي
ليه تركزوا في حياتنا .. مين بعتلكم دعاوي
ده الواحد ياما شاف مهازل .. غل زلزل الزلازل
ياللي نازل من نظرنا .. واحدة واحدة وانت نازل
هاروني وعود كتير وكلام .. يكفي عشر سنين قدام
وساعة الشدة ما اشتدت .. محدش كان معايا تمام
في ناس طول ما انت ليك علامات .. هيبقوا ملايكة وبجناحات
ولما الدنيا هتعكسك .. هتطلع كان ملكش اخوات
ده الواحد ياما شاف بلاوي .. كله ع الأذية ناوي
ليه تركزوا في حياتنا .. مين بعتلكم دعاوي
ده الواحد ياما شاف مهازل .. غل زلزل الزلازل
ياللي نازل من نظرنا .. واحدة واحدة وانت نازل

محمد رشاد خطوبة محمد رشاد أغاني محمد رشاد

