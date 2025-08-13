موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية "فلاش باك"

قبل ساعات من عرض الحلقة الأخيرة، يعيش جمهور مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حالة من الحماس والترقب لمعرفة مصير أبطاله في حكاية "فلاش باك". الأحداث وصلت إلى ذروتها بعد تصاعد الصراع بين الشخصيات وكشف ألغاز الماضي، وسط مفاجآت غير متوقعة جعلت المشاهدين يترقبون الخاتمة بفارغ الصبر.

تُعرض في السابعة من مساء اليوم الحلقة الأخيرة من الحكاية، وذلك بعد رحلة درامية مشوقة استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور وتتصدر قوائم الأعلى مشاهدة على منصتي Watch It وشاهد.

ويأتي هذا التصدّر بالتزامن مع تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسم "فلاش باك" الترند وتحوّل إلى محور نقاش بين الجمهور، خاصة حول نظريات وتكهنات النهاية.

حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح ومريم الجندي، ويشارك فيه كضيف شرف الفنان خالد أنور، إلى جانب آية عبد الرازق ومحمد يونس. العمل من تأليف محمد حجاب، إخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري.