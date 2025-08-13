تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، على أحد متابعيه بتعليق يُعرب فيه عن اعتزازه وفخره بكونه بدوي ، مما اثار جدل المتابعين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نعم نعم وأعتز إني بدوي هذا شيء يدعو للفخر أجدادي سطرو التاريخ والآن نسطر الحاضر والمستقبل (مثال واضح لنوعية المقصود في التغريدة السابقة".



جاء ذلك ردًا على تعليق أحد متابعيه، قال فيه: "العالم أصبح أكثر وعي بس أنت بدوي زي ما أنت".

وكان قد احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بعيد ميلاده ال 44 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.