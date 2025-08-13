قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

اعتذار أم تكريم؟.. لماذا حضر راغب علامة إلى نقابة الموسيقيين؟

راغب علامة بنقابة الموسيقيين
راغب علامة بنقابة الموسيقيين
أحمد إبراهيم

حالة من الجدل الواسع أثارتها نقابة الموسيقيين وراغب علامة بعد انعقاد مؤتمرا صحفيا على خلفية ازمته حفله فى الساحل الشمالي وذلك بسبب تضارب التصريحات بين النقابة وراغب حيث أكدت النقابة انه مؤتمرا للاعتذار عما بدر منه فى حفله محل الأزمة ولكن راغب وصفه بانه تكريم له. 

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة. 

أزمة راغب علامة

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق، لما حدث منه مؤخرًا في أحد حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل: "تابعت على مدار يومين سلوكًا مُشينًا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتد عليه داخل وطننا سابقًا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي، العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وأضاف: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بوسعيد، نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكل الإخوة الأشقاء من الشعب اللبناني الحبيب، فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية، نقيبًا ومجلس إدارة، ما يلي:

استدعاء الفنان راغب علامة إلى مقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

مخاطبة السادة في غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بهم أو بمن ينوب عنهم، لاتخاذ قرار مشترك باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل، الذي يعد إسقاطًا واضحًا ومتعمدًا لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية".

راغب علامة يمازح نقابة الموسيقيين 

مازح الفنان راغب علامة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، على هامش اجتماع نقابة المهن الموسيقية الذي أقيم أمس الثلاثاء داخل مقر النقابة، بعد أزمته الأخيرة في حفله بالساحل الشمالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لراغب علامة، قال من خلاله: "أنا سعيد جدًا، ولو النقيب كان دعاني كنت جيت، ومكنش حصل كل ده، واللي حصل ده مواقف محرجة ليّ وللنقابة. وأنا بالنسبة لي، قد أكون منزعج، لكن مقدرش أقول حاجة لأني كنت واقف على المسرح، وأنا مش من الفنانين اللي بيصدوا الناس".

ومازح راغب علامة جمهوره، معلقًا: "النقيب حاطط لي كل الحلويات، وأنا مش باكل السكريات ومش محتاجها، عشان يكفيني الحلاوة اللي موجودة هنا، والنقابة هي بيتي".

24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
فلاتر السيارة
