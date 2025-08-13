طارق الشناوي: سعر تذكرة مهرجان القلعة غير مخيف.. وميزانية الثقافة محدودةl خاص

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في أسعار تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للغناء والموسيقي، والتي وصلت إلى 100 جنيه هذا العام، بعدما كان يبلغ سعرها 60 جنيه.

وقال الناقد طارق الشناوي في تصريحات خاصة لصدي البلد: الزيادة الخاصة بسعر تذكرة مهرجان القلعة ليست مخيفة، فسعر التذكرة 100 جنيه ليست كبيرة، في حين ان التذاكر حفلات العلمين تصل إلى 30 الف جنيه مصري.

وتابع طارق الشناوي: اتمني ان يكون مهرجان العلمين مجانًا للجمهور ولكن الازمة ان الدولة ترصد ميزانية محدودة لوزارة الثقافة وتريد ان تقيم من خلالها مهرجانات فنية ناجحة.

وأضاف طارق الشناوي: المطربين أصحاب الاجور العالية ستجدهم مشاركين في مهرجان الموسيقي العربية أو العلمين في حين ان اصحاب الاجور المتوسطة هم من يشاركون في مهرجان القلعة، لان هناك مبالغ مالية يرصد الفنان للفرقة الموسيقية المشاركة له في الحفل، ولن يتحملها من المطرب.