3 أشخاص يسرقون هاتف طالب بالجيزة



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام بعض الأشخاص باستيقاف أحد الطلاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليه، وهو طالب، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة.

وبسؤاله قرر أنه حال سيره بأحد الشوارع بالجيزة فوجئ بـقيام 3 أشخاص "لا يعلم بياناتهم" باستيقافه وطلب مبلغ مالى منه، ولدى رفضه استولى أحدهم على هاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.