بيطبعوا دولارات.. ضبط عصابة تزوير العملات الاجنبية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بتقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها على المواطنين بالبحيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد العملات الأجنبية والمحلية وترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح مادية متخذان من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية" مقلدة - الأدوات المستخدمة فى عملية التقليد) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.