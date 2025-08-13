ظل قابضا على الجمر.. مجدي أحمد علي يودع صنع الله إبراهيم بكلمات مؤثرة

نعى المخرج الكبير مجدي أحمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الروائي الراحل صنع الله إبراهيم.

وقال مجدي أحمد علي: “فقدت مصر واحدا من أفضل روائيينا في العصر الحديث.. صديق ظل قابضا على الجمر في كل وقت ولم ينحن وهو يرى العالم الذي حلم به يتداعى بقسوة لم يتصورها.. صنع الله الجميل”.

ونعت نقابة المهن السينمائية في بيان رسمي، عبر صفحتها على “فيسبوك”، الروائي القدير صنع الله إبراهيم.

وقال البيان: "نقابة المهن السينمائية تنعى الأديب الكبير صُنع الله إبراهيم.. «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» "صدق الله العظيم".

ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الأديب الكبير صُنع الله إبراهيم، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".