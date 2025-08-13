بعد الحجز على الحسابات البنكية لروتانا.. القصة الكاملة لأزمتها مع شيرين عبد الوهاب

فصل جديد من فصول خلاف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات والإنتاج الفني، حيث اتخذ المستشار ياسر قنطوش دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب ، إجراء الحجز على حسابات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في كافة البنوك، لتنفيذ الحكم الصادر لصالح شيرين عبد الوهاب بإلزام شركة روتانا بدفع مبلغ 2 مليون جنيه تعويض عن منع بث أغاني شيرين عبد الوهاب.

وقال قنطوش، إنه أعلن كافة البنوك بالحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالتحفظ على حسابات شركة روتانا لتنفيذ الحكم الذي أيدته محكمة النقض وتحصيل التعويض المادي لصالح المطرية شيرين عبد الوهاب.

وأضاف قنطوش، أنه قرر اتخاذ اجراءات الحجز على حسابات روتانا لرفضهم تنفيذ الحكم رغم احترام شيرين عبد الوهاب لأحكام القضاء وتنفيذها الحكم الصادر ضدها لصالح الشركة حيث أدت لهم المبلغ المالي الصادر في الحكم بموجب شيك مقبول الدفع ولم تماطل في تنفيذ الحكم إضافة إلى احترامها الكامل لمالك شركات روتانا.

وقضت المحكمة، بعدم جواز نظر دعوى شركة روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لسابقة الفصل فيها بانقضاء العقد للدعوى رقم 601 ق كما قضت أيضًا برفض الدعوى رقم ٢١٢٧ لسنة ١٧ ق، والتي كانت طالبت روتانا فيها بوقف بث أغاني "اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، ونحتفل" وحكمت بعدم قبولها وإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيها تعويض عن منع بث أغانيها في حكم نهائي دون استئناف .

وأعلن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفظ القضية رقم القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية وبرقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد وبرقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، التي اتهمت خلالها الفنانة شيرين عبد الوهاب بالاساءة لـ شركة روتانا.

وأكد ياسر قنطوش خلال بيان صحفي له، أن جهات التحقيق قررت بناء على طلب وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وثانيا إلغاء رقم الجنحة وحفظها إداريا.

شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا تتخذ إجراءات قانونية

وكانت أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانًا صحفيا تعتزم فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش إن بيان موكلته شيرين عبد الوهاب يكن كل احترام وتقدير لمالك شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ولكن يبدو أن هناك بعض الأشخاص داخل الشركة يقفون ضد مسيرتها الغنائية، بوضع العراقيل واصطناع المشاكل بدون مبرر واضح، وكأنهم يريدون إبعادها عن الغناء بكل الطرق، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف قنطوش في تصريحات صحفية، أن النجمة شيرين عبد الوهاب تحترم القانون والعقود، وأنها دفعت مبلغ 8 ملايين جنيه لصالح روتانا، وظنت وقتها أن النزاع انتهى عند هذا الحد، بعد تعرضها لظلم شديد، مشيرًا إلى أنها مضطرة آسفة لكشف كل الحقائق وحجم الظلم الذي تعرضت وتتعرض له للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنها فوجئت بقضية أخرى تم رفعها ضدها.

خلاف شيرين وروتانا

وكشفت النجمة شيرين عبد الوهاب أمس، عن استمرار الخلافات بينهما، بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى اشتراط الشركة على تقديمها حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط، إضافة إلى عدم طرح 3 أغنيات لها انتهت من تسجيلهم في وقت سابق بدون أسباب واضحة.

تعود أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، إلى عام 2019 حيث أقامت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية تطالب فيها بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما، حيث كان من المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب ألبومين مع الشركة مقابل المبلغ المدفوع على أن يضم الألبوم 10 أغان، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات تتولى الشركة تنظيمها، وتم تحديد موعد للنظر فى القضية.

وكان الدكتور حسام لطفى محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف تفاصيل خلافها القضائي مع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات .

وقال: “شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين الأول أن شيرين لم تسلم الألبوم اللي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم تسع أغانى، والثانى أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا، وللأسف تم تسريب الأغاني دون علم شيرين وهي غير مسؤولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة التي سربت هذه الأغاني”.

وتابع: “أدخلنا الشركة المسؤولة عن هذا الاختلال وطلبنا منها تقديم أي مستند يفيد بأن شيرين عبد الوهاب تعاقدت معها أو أنها قبضت أي أموال منها ثمن تلك الأغاني”، موضحًا: “شيرين موقفها جيد جداً وهي حريصة على تأكيد احترامها لروتانا وأنها تسعى لعدم وجود خصومة بينها وبين أي شركة خصوصا شركة روتانا”.