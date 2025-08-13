‎بابا وماما.. جدول أفلام الصيف في الطريق لدور العرض السينمائي

اسابيع قليلة تفصلنا عن انتهاء موسم الصيف السينمائي، بعد تم طرح عدد من الافلام السينمائية والتي من جمعت ملايين الجنيهات من الايرادات، ومنها أحمد وأحمد والشاطر وروكي الغلابه، كما ينتظر عرض عدد من الاعمال خلال الفترة القادمة، ليسدل الستار علي هذا الموسم.

من الاعمال المقرر عرضها في نهاية الموسم الصيفي السينمائي هو فيلم" درويش"، والذي يطرح في السينمات بدءًا من اليوم .

دور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات و لكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.



"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، و تأليف وسام صبري، ومن إنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" و من بطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.

كما يعرض فيلم ماما وبابا، خلال الايام القليلة القادمة، والذي يعد اخر الاعمال التي تعرض في هذا الموسم.



"ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن و ياسمين رئيس و تأليف محمد صادق وانتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم و ياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي فالعديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.