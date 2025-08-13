نقابة السينمائين تنعي صنع الله إبراهيم

نعت نقابة المهن السينمائية في بيان رسمي، عبر صفحتها علي موقع فيسبوك، الروائي القدير صنع الله إبراهيم.

وقال البيان: نقابة المهن السينمائية تنعي الأديب الكبير/ صُنع الله إبراهيم … » يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي «.. "صدق الله العظيم".



ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الأديب الكبير/ صُنع الله إبراهيم، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان… تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.