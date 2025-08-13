قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سيارة
112 ألف سلة غذائية في قافلة زاد العزة الـ 14 إلى غزة
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة البيئة تعلن خطتها لمواجهة "السحابة السوداء" قبل موسم حصاد قش الأرز

لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة
لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال  عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال  وزير البيئة الخطة الإعلامية لوزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً  بإسم "السحابة السوداء " ،استعداداً لبدء موسم تجميع المخلفات الزراعية وأهمها قش الأرز .

و أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية تقوم بحملات توعوية استباقية للمزارعين قبل موسم حصاد مخلفات قش الأرز وقد وصلت الأنشطة الإعلامية التى نفذتها محاور منظومة عمل نوبات تلوث الهواء الحادة فى كلٍ من القاهرة الكبرى ، الشرقية ، الغربية، الدقهلية ، البحيرة ، أسيوط إلى ٢١٠ نشاط إعلامى تنوعت مابين ندوات واجتماعات ولقاءات مباشرة مع المزارعين ، وذلك بهدف رفع الوعى البيئى لدى المزارعين بفوائد تدوير قش الأرز والاستفادة منه كعلف وأسمدة وتعريفهم بمخاطر حرقه وآثارها السلبية على نوعية الهواء  والتغيرات المناخية .

ولفتت د. منال عوض أن خطة السحابة السوداء تشمل مجموعة من المحاور وهى :إصدار تقارير ساعية ويومية من خلال شبكة رصد الهواء في نطاق القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، عن حالة الشركات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، وتقارير حول جودة الهواء ، و التنبؤ بالعوامل الجوية المؤثرة على تلوث الهواء خلال ثلاث أيام قادمة، بالإضافة إلى تقارير حول أعلى تركيز للجسيمات العالقة لمحطات الرصد طبقاً للعوامل الجوية ، و تقارير حول نموذج تشتت الانبعاثات الصناعية لتحديد المناطق المتأثرة بالانبعاثات، علاوة على التقارير اليومية الخاصة بنقاط الحرق صباحاً ومساءً بجميع المحافظات من خلال الأقمار الصناعية.

وتابعت د. منال عوض أن ملامح تنفيذ خطة عمل الوزارة تشمل تشكيل محاور مسائية للتصدي للحرق المكشوف ، وتكثيف المرور على منشأت إدارة المخلفات (محطات وسيطة - منشأت معالجة ومواقع تخلص نهائي) ؛ لمتابعة ورصد عمليات جمع ونقل المخلفات المتولدة يومياً وترحيلها لمواقع التخلص الرسمية، كذلك تقوم الوزارة  بتنفيذ حملات للمرور ومتابعة المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة والكبرى، بالإضافة إلى حملات فحص عوادم المركبات التى تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية.

السحابة السوداء وزيرة التنمية المحلية نوبات تلوث الهواء الحادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

لاريجاني

لاريجاني للبنانيين: أنتم أسياد القرار ولا تدخل لإيران في شؤونكم

الرئيس اللبناني

عون: من غير المسموح لأي جهة بدون استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج

الأردن

الأردن يطلق جواز السفر الإلكتروني التجريبي

بالصور

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد