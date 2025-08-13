قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي ليس مدفوعا بأموال ساخنة بل باقتصاد حقيقي
رئيس الوزراء: استقرار السلع وتوافر العملة الصعبة وتعافي قوي للاقتصاد المصري
فن وثقافة

من داخل هليكوبتر..مي عمر في أحدث ظهور رفقة محمد سامي

مي عمر
مي عمر
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة مي عمر متابعهيا عدة صور جديدة لها رفقة زوجها.

وظهرت مي عمر في الصور رفقة زوجها المخرج محمد سامي داخل طائرة هليكوبتر.

على الجانب الآخر قررت المحكمة المختصة، تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي، في اتهامه بسب وقذف والتشهير بـ الفنانة عفاف شعيب لجلسة 17 سبتمبر.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بوقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، المتعلقة بتهم السب والقذف والتشهير بها، وذلك لحين الفصل في دعوى أخرى مشابهة مقامة ضد المخرج في محكمة أكتوبر.


تفاصيل الدعوى
في البداية، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب إلى هيئة المحكمة صورًا ضوئية تكشف تفاصيل الواقعة التي قامت شعيب برفع دعوى قضائية ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيها بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.

وفي جلسة المحكمة، قام دفاع المخرج محمد سامي بتفنيد الدفوع المقدمة من دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهتها شعيب لا أساس لها من الصحة، مطالبًا المحكمة بحجز القضية للحكم.

وخلال انعقاد الجلسة، قدم باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، صورًا ضوئية تظهر واقعة التشهير بها من قِبل المخرج محمد سامي.

المحكمة قررت رفع الجلسة إلى موعد لاحق لتصدر القرار بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج بتهمة التشهير بالفنانة عفاف شعيب.

24 درجة.. سر الحفاظ على التكييف بأقصى أداء
اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

