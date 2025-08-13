تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سيارة

أصيبت الفنانة ليلى علوي ببعض الكدمات بعد تعرضها لحادث سير، على طريق الساحل الشمالي.

تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سير

وكشفت مديرة أعمال ليلى علوي عن تفاصيل الحادث فى تصريح خاص قائلة : تعرضت ليلى علوي إلى الإصابة بسبب حادث سيارة مروع وكان ذلك منذ يومين أثناء ذهابها للساحل الشمالي وهى حاليا بحالة جيدة.

آخر أفلام الفنانة ليلى علوي

كانت ليلى علوي بدأت تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمعها مع المخرج هشام فتحي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بين النجمين في السابق.

أبطال وأحداث فيلم ابن مين فيهم

الفيلم من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريباً، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

وتتوالى الأحداث وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.