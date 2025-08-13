حنان مطاوع تنعي صنع الله إبراهيم بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة حنان مطاوع الكاتب والأديب صنع الله إبراهيم، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة من العطاء الأدبي والفكري.



وكتبت مطاوع من خلال حسابها الشخصي انستجرام

لا أكتب كي أريح القارئ، بل كي أزعجه وادفعه للتفكير ...

التاريخ لا يكتب في الصحف بل في وجوه الناس...

الكتابة لیست مهنة بل موقف من العالم.

وداعًا صنع الله إبراهيم💔



وكان قد نعي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، الروائي القدير صنع الله إبراهيم.

وقال البيان: وزير الثقافة ينعى الأديب الكبير صنع الله إبراهيم: فقدنا قامة أدبية استثنائية.

ونعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا إرثًا أدبيًا وإنسانيًا خالدًا سيظل حاضرًا في وجدان الثقافة المصرية والعربية.

وأكد وزير الثقافة أن الراحل مثّل أحد أعمدة السرد العربي المعاصر، وامتازت أعماله بالعمق في الرؤية، مع التزامه الدائم بقضايا الوطن والإنسان، وهو ما جعله مثالًا للمبدع الذي جمع بين الحس الإبداعي والوعي النقدي.