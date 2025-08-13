خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش

حل الممثل الشاب خالد مختار ضيفاً على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر على إذاعة إنرجي 92.1.

وقال خالد مختار إنه شارك في مسلسل ٨٠ باكو عن طريق المخرجة كوثر يونس التي رشحته للشخصية مضيفا أنه ليست تجربة التمثيل الأولى له.



وأوضح قائلا: "عملت فيلم قبل ٨٠ باكو لسه متعرضش مع المخرج أبو بكر شوقي.. المسلسل كان فرصة كبيرة بس اترددت في الأول".



ووصف خالد مختار شخصيته في ٨٠ باكو بأنها "شبهه" موضحاً:" الشخصية شبهي لما كنت عايش في شبرا وبشتغل في أي حاجة وحسيت إنه نفس الفكرة".

وأشار إلى أنه تعرض لانتقادات بعد عرض الحلقات الأولى للمسلسل ولكنه تفهمها موضحاً:" أنا فاهم إن أي حد هيجي من السوشيال ميديا للتمثيل هيتعرض لده".

وكشف خالد مختار عن أولوية الإخراج عن التمثيل بالنسبة له قائلاً:" لو خيروني هكمل في الإخراج.. التمثيل والسوشيال ميديا والغناء فيهم شهرة وأنا مبحبش الشهرة".



وأعلن عن تحضيره لأغنيتين سيتم طرحهما خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب من أفكاره.

وأكد خالد مختار، أنه رفض العديد من الأعمال التي عرضت عليه بعد نجاح مسلسل ٨٠ باكو لأن القصص والشخصيات مشابهة لما قدمه في العمل.