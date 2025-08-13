قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
فن وثقافة

خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش

خالد مختار
خالد مختار
قسم الفن

حل الممثل الشاب خالد مختار ضيفاً على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر على إذاعة إنرجي 92.1. 

وقال خالد مختار إنه شارك في مسلسل ٨٠ باكو عن طريق المخرجة كوثر يونس التي رشحته للشخصية مضيفا أنه ليست تجربة التمثيل الأولى له.


وأوضح قائلا: "عملت فيلم قبل ٨٠ باكو لسه متعرضش مع المخرج أبو بكر شوقي..  المسلسل كان فرصة كبيرة بس اترددت في الأول".


ووصف خالد مختار شخصيته في ٨٠ باكو بأنها "شبهه" موضحاً:" الشخصية شبهي لما كنت عايش في شبرا وبشتغل في أي حاجة وحسيت إنه نفس الفكرة".

وأشار إلى أنه تعرض لانتقادات بعد عرض الحلقات الأولى للمسلسل ولكنه تفهمها موضحاً:" أنا فاهم إن أي حد هيجي من السوشيال ميديا للتمثيل هيتعرض لده".

وكشف خالد مختار عن أولوية الإخراج عن التمثيل بالنسبة له قائلاً:"  لو خيروني هكمل في الإخراج..  التمثيل والسوشيال ميديا والغناء فيهم شهرة وأنا مبحبش الشهرة".


وأعلن عن تحضيره لأغنيتين سيتم طرحهما خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب من أفكاره.

وأكد خالد مختار، أنه رفض العديد من الأعمال التي عرضت عليه بعد نجاح مسلسل ٨٠ باكو لأن القصص والشخصيات مشابهة لما قدمه في العمل.

خالد مختار ٨٠ باكو كوثر يونس

