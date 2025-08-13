بلوك جديد..ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بأحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بإطلالة جذابة وساحرة ونيولوك في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت ياسمين بتسريحة شعر جديدة شبابية أظهرت ملامحها الشبابية البريئة و ارتدت ياسمين سوت فورمال بيضاء وعلقت ياسمين "مساء الحب "..

أما من الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج علي ابراز ملامحها ووضعت ميكب غامق وأحمر شفاه يتناسب مع إطلالتها.

الصورة تسببت في تفاعل واسع بين متابعيها، حيث انهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأناقتها المعتادة، مؤكدين أنها لا تزال تتصدر قائمة النجمات الأكثر أناقة في العالم العربي.