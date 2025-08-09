يا رب اذهب البأس واشفيها.. ليلى علوي تدعو لـ أنغام بالشفاء

دعت الفنانة ليلى علوي، بالشفاء العاجل للفنانة أنغام؛ بعد خضوعها لجراحة في البنكرياس.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها على “إنستجرام”: “اللهم رب الناس.. أذهب البأس.. واشفِ أنغام.. أنت الشافي.. لا شفاء إلا شفاؤك”.

وفي سياق متصل، طمأن الإعلامي محمود سعد، متابعيه وكل محبي الفنانة أنغام، على صحتها.

الحالة الصحية للفنانة أنغام

وكتب محمود سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: "حمد اللّٰه على سلامة أنغام، زي ما قلتلكم امبارح، أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه، العملية كانت دقيقة ومش سهلة بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة وهي كويسة الحمد لله، إن شاء اللّٰه تتعافى أنغام بسرعة وترجع بألف سلامة".

وعانت الفنانة أنغام من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة، بـ"ورم في البنكرياس"، وأجرت عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة؛ للتخلص منه، بعد أن تسبب في معاناتها من مضاعفات صحية عديدة، استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.