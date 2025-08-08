قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تحذر: أي تصعيد جديد في غزة كارثة إنسانية تهدد فرص السلام
9 كلمات تقضي حاجتك يوم الجمعة.. داوم عليها
كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟
روسيا تحيي ذكرى حرب القوقاز .. زاخاروفا: موسكو تصدت وحدها بحسم لـ"عدوان جورجيا"
زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس
الهند تتجه لتعليق شراء النفط الروسي مؤقتًا تجنبًا لعقوبات جمركية أمريكية
أدعية من القرآن.. رددها في صباح يوم الجمعة لسكينة النفس وراحة البال
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر
أقر بالتعاطي وبالفيدوهات الخادشة للحياء.. أقوال خالد الرسام بعد حبسه
فن وثقافة

وحشتيني.. يسرا توجة رسالة إلى أنغام

أنغام
أنغام
منار نور

وجّهت الفنانة يسرا رسالة إلى أنغام بعد أن أجرت عملية جراحية أمس.

وكتبت يسرا من خلال حسابها الشخصي إنسجرام: “نتمنى الشفاء العاجل لصديقتي الغالية أنغام، ربنا يقومك بألف سلامة، ويعافيكي، ويكتبلك الصحة والستر والعافية من وسع يا رب".
 

وتابعت: "وحشتينا، وإن شاء الله ترجعي تنوري الدنيا كلها بصوتك وضحكتك اللي بنحبها، وترجعي لأولادك وحبايبك بألف خير وسلامة".

 

وحرص الإعلامي محمود سعد، على طمأنة متابعيه وكل محبي الفنانة أنغام على صحتها.

الحالة الصحية للفنانة أنغام 
وكتب محمود سعد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "حمد اللّٰه على سلامة أنغام، زي ما قلتلكم امبارح، أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه، العملية كانت دقيقة ومش سهلة بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة وهي كويسة الحمد لله، إن شاء اللّٰه تتعافى أنغام بسرعة وترجع بألف سلامة".

وقد عانت الفنانة أنغام من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة بورم في البنكرياس وقامت بإجراء عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة للتخلص منه.

وتسبب ورم البنكرياس في معاناة أنغام من مضاعفات صحية عديدة استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.

أنغام اصالة مرض أنغام

