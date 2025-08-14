20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل قرار الوزارة تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي على الطلاب المقبلين على الصف الأول الإعدادي العام الدراسي 2025-2026.

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" قائلا: "الرئيس صدق على تطبيق أعمال السنة بنسبة لا تتجاوز 20% للصف الثالث الإعدادي".

وأضاف: "القانون لم يذكر أي تفصيل عن الموعد الخاص بتطبيق نسبة أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي، وهو القرار الذي أصدره وزير التعليم اليوم عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون، والمتعلق ببدء تطبيق نسبة الـ20% كأعمال السنة على الصف الثالث الإعدادي بداية من الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الإعدادي بالعام الدراسي المقبل".

وتابع: "بمعنى أصح.. سيتم بدء التطبيق الفعلي للعام الدراسي 2027-2028، أي أنه حتى يصل طلاب الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي سيتم تطبيق نسبة أعمال السنة عليهم في الصف الثالث الإعدادي".

وأردف: "الأمور محكمة، وأعمال السنة متعلقة بنسبة حضور الطلاب، وهذا ما يتم تسجيله يوميا، وتم التطبيق على العام الدراسي الحالي على مختلف المراحل التعليمية ولم تكن هناك أي شكاوى منه، وهناك جزء آخر سيتعلق بالاختبارات الشهرية، وسيتم تنظيم النسبة المقررة لأعمال السنة التي لا تتجاوز 20% في هذا التوقيت".

وأكمل: "سيكون هناك قرارات منظمة لهذا الأمر، والتطبيق في البداية على أرض الواقع يكون من خلال لجان متابعة متواصلة يوميا، وليس فقط بمجرد التقارير، ونؤكد أن الحضور سيكون جزءً من أعمال السنة".