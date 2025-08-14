قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور
يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية
وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟
محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي

وزير التعليم
وزير التعليم
هاني حسين

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،  تفاصيل قرار الوزارة تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي على الطلاب المقبلين على الصف الأول الإعدادي العام الدراسي 2025-2026.

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" قائلا: "الرئيس صدق على تطبيق أعمال السنة بنسبة لا تتجاوز 20% للصف الثالث الإعدادي".

وأضاف: "القانون لم يذكر أي تفصيل عن الموعد الخاص بتطبيق نسبة أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي، وهو القرار الذي أصدره وزير التعليم اليوم عقب تصديق الرئيس السيسي على القانون، والمتعلق ببدء تطبيق نسبة الـ20% كأعمال السنة على الصف الثالث الإعدادي بداية من الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الإعدادي بالعام الدراسي المقبل".

وتابع: "بمعنى أصح.. سيتم بدء التطبيق الفعلي للعام الدراسي 2027-2028، أي أنه حتى يصل طلاب الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي سيتم تطبيق نسبة أعمال السنة عليهم في الصف الثالث الإعدادي".

وأردف: "الأمور محكمة، وأعمال السنة متعلقة بنسبة حضور الطلاب، وهذا ما يتم تسجيله يوميا، وتم التطبيق على العام الدراسي الحالي على مختلف المراحل التعليمية ولم تكن هناك أي شكاوى منه، وهناك جزء آخر سيتعلق بالاختبارات الشهرية، وسيتم تنظيم النسبة المقررة لأعمال السنة التي لا تتجاوز 20% في هذا التوقيت".

وأكمل: "سيكون هناك قرارات منظمة لهذا الأمر، والتطبيق في البداية على أرض الواقع يكون من خلال لجان متابعة متواصلة يوميا، وليس فقط بمجرد التقارير، ونؤكد أن الحضور سيكون جزءً من أعمال السنة".

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس المرج وعزبة النخل

كنت لوحدي وخايف .. أسقف كنائس المرج يكشف تفاصيل موقف تعرض له

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وزير الزراعة: حماية الثروة الحيوانية أولوية .. ونسير على الطريق الصحيح

حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

