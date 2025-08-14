لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسبة أعمال السنة من المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية في نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 ، عند وصولهم للصف الثالث الإعدادي في عام 2027 / 2028

أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية

ونصت المادة 18 في تعديلات قانون التعليم ، على أن: يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

خريطة العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2025/2026 ، وجاءت تفاصيلها كالتالي :

- 20 سبتمبر 2025 : بدء الفصل الدراسي الاول

- من 26 أكتوبر لـ 30 أكتوبر 2025 : الامتحان الشهري اول



- من 23 نوفمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025 : الاختبار الشهري الثاني

- من 14 ديسمبر لـ 17 ديسمبر 2025 : التقييم المبدئي للصفين الاول والثاني الابتدائي

- 3 و 4 و 5 يناير 2026 : التقييم النهائي للصفين الاول والثاني الابتدائي

-لن تعقد اي امتحانات ايام 6 و 7 و 8 يناير 2026 خلال اعياد المسيحيين



- من 10 يناير حتى 15 يناير 2026 : امتحانات الفصل الدراسي الاول لصفوف النقل

- من 17 يناير حتى 22 يناير 2026 : امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 ( مع عدم اقامة امتحانات يوم 19 يناير 2026 )

- من 10 يناير 2026 : امتحانات الجدارات الاساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني



- من 17 يناير 2026 : تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الاولي بمدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات

- من 24 يناير 2026 حتى 5 فبراير 2026 : اجازة نصف العام 2026

- 7 فبراير 2026 : بدء الفصل الدراسي الثاني

- من 25 مارس لـ 3 ابريل 2026 : الاختبار الشهري الاول بالترم الثاني

- من 20 ابريل 2026 لـ 22 ابريل 2026 : التقييم المبدئي للصفين الاول والثاني الابتدائي (الترم الثاني)

- من 26 ابريل لـ 30 ابريل 2026 : الاختبار الشهري الثاني بالترم الثاني

- 2 مايو : بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني وامتحانات الجدارات الاساسية

- 9 مايو 2026 : التقييم النهائي للصفين الاول والثاني الابتدائي الترم الثاني

- عقد امتحانات المواد خارج المجموع وامتحانات العملي والانشطة والمستوى الرفيع واللغة الثانية من 11 مايو حتى 13 مايو 2026

- من 16 مايو حتى 24 مايو 2026 : بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

- 31 مايو 2026 : بدء التجهيز لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026

- من 4 يونيولـ 11 يونيو : بدء امتحانات الشهادة الاعدادية 2026

- اعتبارا من 20 يونيو 2026 : موعد امتحانات الثانوية العامة 2026